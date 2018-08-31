Ткачев - о главном тренере "Салавата" Цулыгине: "Думаю, с ним мы можем решать серьезные задачи в КХЛ"

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев рассказал, как команда приняла Николая Цулыгина. По словам хоккеиста, с этим тренером команда способна чего-то добиться в КХЛ.

- Все восприняли позитивно приход Цулыгина на пост главного тренера, на сборах под его руководством ребята выкладываются на полную катушку, — приводят "Известия" слова Ткачева. - Выполняем все указания, чтобы быть полностью готовыми к сезону. Нам важно стартовать в регулярном чемпионате с победы, чтобы пришла уверенность. Цулыгин - хороший тренер, многое подсказывает, много работает с молодыми игроками. Думаю, с ним мы можем решать серьезные задачи в КХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ "Салават Юлаев" дошел до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил "Трактору" со счетом 3-4.