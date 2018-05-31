Свитов своеобразно поддержал Косова, задержанного в пьяном виде за рулем

Капитан "Ак Барса" Александр Свитов своеобразно выразил поддержку форварду клуба Ярославу Косову, сообщает "Бизнес online". Сегодня Косов был задержан сотрудниками ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Он по непонятной причине сел за руль такси вместо водителя, который, по мнению хоккеиста, ехал слишком медленно.

Косов уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, первый раз пьяным его поймали инспекторы ДПС в Магнитогорске зимой 2015 года. Суд лишил его водительских прав, но само водительское удостоверение, по данным СМИ, Косов так и не сдал. В его отношении могут завести уголовное дело.

Свитов, как оказалось, был в момент задержания Косова рядом и поддержал партнера по команде, сделав с ним очень странное совместное фото.