Суд по искам о банкротстве "Адмирала" отложен до 23 августа

Судебное заседание по рассмотрению исков от Федеральной налоговой службы РФ и адвокатского бюро "Шутков и партнеры" к "Адмиралу" отложено до 23 августа. Об этом сообщил представитель Арбитражного суда Приморского края. Причину переноса он не уточнил.

- Заседание отложено до 23 августа, - цитирует ТАСС представителя суда.

Ранее сообщалось, что "Адмирал" погасил свой долг в 21 миллион рублей перед авиаперевозчиком "Конкорд-Трэвэл", в связи с чем заявление от компании о банкротстве клуба было оставлено без рассмотрения. При этом рассмотрение двух других заявлений о вступлении в дело по банкротству клуба - от Федеральной налоговой службы РФ и адвокатского бюро "Шутков и партнеры" - еще будут рассмотрены.

В прошлый раз заседание перенесли в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных материалов.

В октябре прошлого года суд принял к производству основное заявление от компании "Конкорд-Трэвел" о признании владивостокского клуба несостоятельным. Заседание несколько раз откладывалось в связи с возможным урегулированием вопроса, предоставлением сторонами дополнительных материалов и проверкой обоснованности заявления о признании должника банкротом.