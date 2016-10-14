09:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Стефан Эллиотт: "Хочу заслужить доверие тренера"

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Защитник "Ак Барса" Стефан Эллиотт после победы над "Адмиралом" (3:0) отметил, что особое внимание было уделено игре соперника в большинстве. По его словам, из-за маленькой домашней площадки "Адмирал" действует немного иначе.

– Я заметил, что в форчекинге они играют немного иначе, чем остальные команды. Видимо, это связано с размером площадок. Мы выполнили план на игру, забили голы и надежно сыграли в защите. Это было хорошо, – цитирует Эллиотта официальный сайт клуба.

– Галимов несколько раз спас команду. Как оцените его игру?

– Он молодец. Его спасения были очень важны. В нужный момент он помог нам остаться в игре.

– В НХЛ вы были атакующим защитником, много атаковали. Как оцените свою игру в атаке?

– Сейчас я стараюсь играть попроще, не усложнять ситуации. Хочу заслужить доверие тренера, надеюсь, у меня получится чаще подключаться к атакам.

– В чем особенность спецбригад большинства "Адмирала"?

– Они очень хорошо двигают шайбу. Но мы сделали разбор их игры и хорошо подготовились.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/news/12999.html

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