Станислав Гареев: "Всех болельщиков "Салавата" с победой"

Защитник "Салавата Юлаева" Станислав Гареев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (6:0) подчеркнул, что минувшая встреча выдалась тяжелой. Хоккеист также поздравил болельщиков с победой.

– Всех болельщиков с победой! В принципе был тяжелый матч, особенно первые два периода, – цитирует клубная пресс-служба Гареева. – Была постоянная борьба, приходилось бороться, много стычек. В третьем периоде вышли собранными и Бог нас за правильную игру вознаградил.

– В третьем периоде играли на контратаках сознательно? Это была тактика?

– Конечно, нам сказали, сыграть где-то попроще. Тем более, счет был 2:0 в нашу пользу. Не нужно было выдумывать, а играть на результат.

– Сегодня "Салават Юлаев" впервые в этом сезоне сыграл на "ноль". Для защитников это важно?

– Такие моменты не обсуждаем. Конечно, приятно, что не пропустили, но особого значения этому не предаем. Всегда стараешься не пропускать, поэтому эйфории по этому поводу никакой нет.

– В прошлом сезоне вы не так часто подключались к атакам, а в этом чемпионате бегаете вперед заметно чаще. Это подсказки Вестерлунда?

– Я бы не сказал, что я много подключаюсь вперед. Но, наверное, и тренерские установки помогают. У нас немного другая схема по сравнению с прошлым сезоном, поэтому приходится иногда оказывать помощь впереди. Возможно, стал чуть-чуть увереннее.