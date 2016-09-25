"Спартак" вырвал победу у "Барыса", дважды уступая по ходу матча

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" одержал волевую победу над "Барысом" - 5:4. Красно-белые уступали по ходу встречи 1:3 и 3:4, но смогли довести поединок до победы. В турнирной таблице "Запада" они вошли в зону плей-офф, "Барыс" продолжает идти предпоследним на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Барыс" (Астана) - 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)

Голы: Рымарев - 3 (бол., Семенов, Старченко), 3:32 - 0:1. Боченски - 5 (бол., Баркер, Сан-Пьер), 6:26 - 0:2. Стоа - 7 (бол., Лещенко, Радил), 8:44 - 1:2. Доус - 4 (Сан-Пьер), 8:55 - 1:3. Радил - 3 (бол., Лещенко), 21:03 - 2:3. Кириллов - 1 (Шмелев, Гилрой), 40:44 - 3:3. Доус - 5 (Семенов, Боченски), 46:13 - 3:4. Стоа - 8 (бол., Радил, Гилрой), 53:08 - 4:4. Гилрой - 2 (Радил, Стоа), 55:03 - 5:4.

Вратари: Свенссон (Трушков, 6:25) - Карлссон (59:26).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 33 (7+15+11) - 24 (7+7+10).

Судьи: Букин, Гебеи.