"Спартак" осудил поведение комментатора во время матча со СКА

Пресс-служба "Спартака" осудила поведение комментатора КХЛ-ТВ Олега Мосалева во время матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

После заброшенной в овертайме шайбы форвард петербургской команды Наиль Якупов, отмечая гол, приложил руку к уху. Комментатор встречи отреагировал на это фразой: "Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы всё-таки сделали это".

– Пресс-служба клуба обсудила вчерашний репортаж из Петербурга с креативным продюсером КХЛ ТВ Дмитрием Фёдоровым. Позицию "Спартака" одному из руководителей хоккейного телеканала мы озвучили. Соответствующее письмо от клуба в отдел трансляций будет сегодня направлено, - говорится в сообщении пресс-службы.

СКА обыграл "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме, победная шайба на счету у Якупова.

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