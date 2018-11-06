00:02 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" оформил победу над "Динамо" в стиле сериала "Санта-Барбара". Видео

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"Спартак" в московском дерби победил "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Пресс-служба красно-белых после игры разместила в Твиттере видеообзор матча в стиле сериала "Санта Барбара".

"В девятой серии добро снова победило, а справедливость восторжествовала! Десятую серию смотрите 25 января 2019 года в 19.30", - говорится в сообщении "Спартака".

 

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