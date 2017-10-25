"Спартак" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Сибирь"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь" со счетом 4:0. Шайбы забросили Бен Максвелл, Александр Хохлачев, Александр Дергачев и Вячеслав Лещенко.
Для красно-белых это четвертая победа подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Максвелл - 8 (Радил, Стоа), 2:48 - 1:0. Хохлачев - 6 (бол., Подшендялов, Пепеляев), 25:03 - 2:0. Дергачев - 2 (бол., Лаюнен, Подшендялов), 39:08 - 3:0. Лещенко - 5 (п.в., Никонцев, Провольнев), 57:57 - 4:0.
Нереализованный буллит: Энеруд (54:31, Сибирь).
Вратари: Беспалов - Салак (Красиков, 40:00, 57:43 - 57:57).
Штраф: 10 - 12.
Броски: 21 (4+10+7) - 34 (13+9+12).
Судьи: Оскирко, Хейккинен.
25 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
Дополнительная информация
- Сибирь (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Александр Хохлачев
- Александр Дергачев
- Вячеслав Лещенко
- Бен Максвелл
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