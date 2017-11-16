"Спартак" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Ладу"

"Спартак" на своей площадке обыграл "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Подопечные Вадима Епанчинцева выиграли четвертую встречу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Лада" (Тольятти) - 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Подшендялов - 5 (бол.), 5:50 - 1:0. Радил - 7 (Кулик), 7:10 - 2:0. Калинин - 2 (Лещенко, Радил), 17:18 - 3:0. Ахметов - 1 (Соин, Дьяков), 36:35 - 3:1. Мастрюков - 4 (бол., Харпер, Геноуэй), 38:25 - 3:2. Трунев - 5 (Юдин), 56:43 - 4:2.

Вратари: Свенссон - Красоткин (Иванников, 20:00).

Штраф: 8 - 10.Броски: 28 (11+5+12) - 18 (4+11+3).

Судьи: Спирин, Франо.

16 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.