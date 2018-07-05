Состав дивизионов КХЛ на сезон 2018/19

КХЛ объявила календарь на 11-й сезон регулярного чемпионата лиги. Турнир стартует 1 сентября, а закончится 22 февраля следующего года.

КХЛ поменяла состав дивизионов в связи с изменением количества команд, которые будут участвовать в чемпионате, а также с целью выравнивания их спортивного уровня.

В конференцию Восток переведено "Торпедо" (Нижний Новгород). "Динамо" (Минск) и "Слован" (Братислава) из Дивизиона Боброва переведены в Дивизион Тарасова, поменявшись местами соответственно, с "Динамо" (Москва) и "Северсталью" (Череповец).

Состав дивизионов полностью:

Дивизион Боброва: "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит", "Северсталь", СКА, "Спартак".

Дивизион Тарасова: "Витязь", "Динамо" (Минск), "Локомотив", "Слован", "Сочи", ЦСКА.

Дивизион Харламова: "Автомобилист", "Ак Барс", "Металлург", "Нефтехимик", "Торпедо", "Трактор".

Дивизион Чернышева: "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь", "Салават Юлаев", "Сибирь".