Сосина названа лучшим игроком ЖХЛ

Нападающая "Агидели" Ольга Сосина во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получила приз лучшему игроку Женской хоккейной лиги. 25-летний форвард уфимской команды в 27 матчах чемпионата она набрала 53 (24+29) очка. В 5 играх плей-офф набрала 10 (5+5) очков и помогла ей впервые в истории стать победителем ЖХЛ.

С 24 шайбами и 53 очками в 27 играх лучшим игроком Женской хоккейной лиги стала Ольга Сосина из уфимской "Агидели". #KHLAwards pic.twitter.com/GR2TZ1nEwj – КХЛ (@khl) 23 мая 2018 г.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!