21:46 | Хоккей — КХЛ

Сосина названа лучшим игроком ЖХЛ


Нападающая "Агидели" Ольга Сосина во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получила приз лучшему игроку Женской хоккейной лиги. 25-летний форвард уфимской команды в 27 матчах чемпионата она набрала 53 (24+29) очка. В 5 играх плей-офф набрала 10 (5+5) очков и помогла ей впервые в истории стать победителем ЖХЛ.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!

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