11:31 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" внес Мальцева в список отказов


Нападающий "Сочи" Дмитрий Мальцев помещен в список отказов, информирует пресс-служба "южан". Согласно Регламенту КХЛ в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать форварда без выплаты компенсации.

Если этого не произойдет, то хоккеист отправится в расположение фарм-клуба – пензенского "Дизеля", выступающего в ВХЛ.

Большую часть игр нынешнего сезона 26-летний россиянин пропустил из-за травмы. Он провел четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал баллов за результативность.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dmitrij-Malcev-pomeshhen-v-spisok-otkazov-6459

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий