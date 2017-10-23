"Сочи" внес Мальцева в список отказов

Нападающий "Сочи" Дмитрий Мальцев помещен в список отказов, информирует пресс-служба "южан". Согласно Регламенту КХЛ в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать форварда без выплаты компенсации.

Если этого не произойдет, то хоккеист отправится в расположение фарм-клуба – пензенского "Дизеля", выступающего в ВХЛ.

Большую часть игр нынешнего сезона 26-летний россиянин пропустил из-за травмы. Он провел четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал баллов за результативность.