"Слован" обыграл "Северсталь"

"Слован" дома обыграл "Северсталь" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Матуш Сукель и Адам Лишка.

Единственный гол "Северстали" в активе Зака Бойчака. Словацкий клуб с тремя очками идет 11-м на Западе. У команды из Череповца пять очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Сукель - 1 (бол., Вирта), 25:12 - 1:0. Лишка - 1 (Лунтер, Грман), 39:27 - 2:0. Бойчак - 2 (бол., Странски, Эштон), 40:42 - 2:1.

Вратари: Чильяк - Фурх (58:59 - 59:23, 59:40).

Штраф: 14 - 16.

Броски: 20 (7+9+4) - 29 (9+8+12).

Судьи: Бондарь, Гофман.

11 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена".

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