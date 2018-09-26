СКА всухую разгромил "Сибирь", которая потерпела 11 поражение подряд

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Сибирь" (5:0). Для новосибирской команды это поражение стало 11-м подряд на старте нового сезона - это антирекорд лиги.

В составе хозяев три результативные передачи на счету форварда Александра Барабанова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Кручинин - 2 (бол., Барабанов), 11:22 - 1:0. Плотников - 2 (Зуб, Барабанов), 29:34 - 2:0. Карпов - 1 (Дацюк, Гусев), 40:42 - 3:0. Прохоркин - 7, 49:41 - 4:0. Хафизуллин - 2 (Рундблад, Барабанов), 54:37 - 5:0.

Вратари: Хелльберг - Красиков.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 39 (14+15+10) - 13 (5+4+4).

Судьи: Гофман, Сергеев.

26 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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