СКА всухую разгромил "Сибирь", которая потерпела 11 поражение подряд

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Сибирь" (5:0). Для новосибирской команды это поражение стало 11-м подряд на старте нового сезона - это антирекорд лиги.
В составе хозяев три результативные передачи на счету форварда Александра Барабанова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Кручинин - 2 (бол., Барабанов), 11:22 - 1:0. Плотников - 2 (Зуб, Барабанов), 29:34 - 2:0. Карпов - 1 (Дацюк, Гусев), 40:42 - 3:0. Прохоркин - 7, 49:41 - 4:0. Хафизуллин - 2 (Рундблад, Барабанов), 54:37 - 5:0.
Вратари: Хелльберг - Красиков.
Штраф: 6 - 12.
Броски: 39 (14+15+10) - 13 (5+4+4).
Судьи: Гофман, Сергеев.
26 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".