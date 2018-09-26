"Сибирь" установила антирекорд КХЛ

Поражение от СКА стало для "Сибири" 11-м со старта сезона КХЛ. Это худший результат в истории лиги.

В 11 матчах новосибирцы, уже сменившие главного тренера, не набрали ни одного очка. Обладатель предыдущего антирекорда – "Витязь" – в сезоне-2010/11 уступил в 10 стартовых встречах, после чего обыграл в гостях "Атлант". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб Сезон Поражений Шайбы Очки Сибирь 2018/19 11 15-42 0 Витязь 2010/11 10 20-36 3 Динамо Мн 2017/18 6 5-16 2 Лев Попрад 2011/12 5 9-18 1 Атлант 2013/14 5 10-18 1​

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