21:52 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" установила антирекорд КХЛ

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Поражение от СКА стало для "Сибири" 11-м со старта сезона КХЛ. Это худший результат в истории лиги.

В 11 матчах новосибирцы, уже сменившие главного тренера, не набрали ни одного очка. Обладатель предыдущего антирекорда – "Витязь" – в сезоне-2010/11 уступил в 10 стартовых встречах, после чего обыграл в гостях "Атлант". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб

Сезон

Поражений

Шайбы

Очки

Сибирь

2018/19

11

15-42

0

Витязь

2010/11

10

20-36

3

Динамо Мн

2017/18

6

5-16

2

Лев Попрад

2011/12

5

9-18

1

Атлант

2013/14

5

10-18

1​

КХЛ: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы 

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