"Сибирь" установила антирекорд КХЛ

Поражение от СКА стало для "Сибири" 11-м со старта сезона КХЛ. Это худший результат в истории лиги.
В 11 матчах новосибирцы, уже сменившие главного тренера, не набрали ни одного очка. Обладатель предыдущего антирекорда – "Витязь" – в сезоне-2010/11 уступил в 10 стартовых встречах, после чего обыграл в гостях "Атлант". (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные серии поражений со старта сезона
|
Клуб
|
Сезон
|
Поражений
|
Шайбы
|
Очки
|
Сибирь
|
2018/19
|
11
|
15-42
|
0
|
Витязь
|
2010/11
|
10
|
20-36
|
3
|
Динамо Мн
|
2017/18
|
6
|
5-16
|
2
|
Лев Попрад
|
2011/12
|
5
|
9-18
|
1
|
Атлант
|
2013/14
|
5
|
10-18
|
1