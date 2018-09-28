СКА установил рекорд чемпионатов России

СКА не позволил "Авангарду" отличиться в первые 8 минут 22 секунды матча регулярного чемпионата КХЛ и установил новый рекорд чемпионатов России. Питерские армейцы не пропускают уже 306 минут, с того момента, когда спартаковец Глеб Шашков огорчил Маркуса Хелльберга.

Предыдущий рекорд принадлежал "Ладе", чей вратарь Иржи Трвай в сезоне-2003/04 не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серия СКА без пропущенных голов