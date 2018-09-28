19:50 | Хоккей — КХЛ

СКА установил рекорд чемпионатов России

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СКА не позволил "Авангарду" отличиться в первые 8 минут 22 секунды матча регулярного чемпионата КХЛ и установил новый рекорд чемпионатов России. Питерские армейцы не пропускают уже 306 минут, с того момента, когда спартаковец Глеб Шашков огорчил Маркуса Хелльберга.

Предыдущий рекорд принадлежал "Ладе", чей вратарь Иржи Трвай в сезоне-2003/04 не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серия СКА без пропущенных голов

Дата

Вратарь

Матч

Гол соперника

14.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Спартак (д) – 2:1

Глеб ШАШКОВ (2.26)

18.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Северсталь (г) – 5:0

-

20.09.2018

Игорь ШЕСТЕРКИН

Динамо М (г) – 4:0

-

22.09.2018

Игорь ШЕСТЕРКИН

Локомотив (г) – 2:0

-

26.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Сибирь (д) – 5:0

-

28.09.2018

Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ

Авангард (д) -

-
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