СКА разгромил "Северсталь"

СКА с разгромным счетом победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:1. Петербургский клуб набрал 49 очков и расположился на втором месте на Западе. "Северсталь" с 20 баллами осталась на последней строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:6

Голы: Токранов - 1 (Белов, Гусев), 9:31 - 0:1. Якупов - 9 (Токранов), 21:41 - 0:2. Плотников - 6 (бол., Хафизуллин, Кузьменко), 23:48 - 0:3. Гусев - 8 (Карпов, Гавриков), 26:37 - 0:4. Гавриков - 3 (Барабанов), 27:19 - 0:5. Щербина - 2 (Рыбин), 27:52 - 1:5. Барабанов - 8 (Кузьменко), 42:52 - 1:6.

Вратари: Артамкин (Магарилов, 27:19) - Шестеркин.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 25 (12+6+7) - 28 (8+12+8).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

22 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".

Все о КХЛ - здесь