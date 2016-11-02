12:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА работает над продлением контрактов с Ковальчуком и Тихоновым

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что клуб работает над возможностью продления контрактов с нападающими Ильей Ковальчуком и Виктором Тихоновым. Но, по его словам, на данный момент петербуржцы сосредоточены на результатах команды.

Напомним, Ковальчук выступает за петербуржцев с 2012 года. Тихонов играл за невских армейцев с 2011 по 2015 год, после чего провел сезон в "Аризоне" и вернулся в СКА.

- Переговоры с хоккеистами ведутся постоянно, мы переподписали контракты с Александром Барабановым, Егором Рыковым, оба важны для СКА, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Первый - вообще воспитанник питерского хоккея. Вопрос с переподписанием других игроков, таких, как Ковальчук и Тихонов, находится в работе. Сейчас во главу угла ставится результат клуба.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3752944

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAKKOR

Да куда они от вас денутся...В НХЛ, так ведь там пахать надо , а тут...

13:19

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