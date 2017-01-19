СКА проиграл "Йокериту", но вновь стал победителем дивизиона Боброва

"Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА (5:3). Команда Олега Знарка, несмотря на поражение, в шестой раз в истории лиги стала победителем дивизиона Боброва.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга имеет в активе 118 очков после 51 матча. Ближайшим преследователем СКА является минское "Динамо" (82 очка), которое даже в случае побед в оставшихся 11 матчах не сумеет догнать лидера дивизиона Боброва.

Отметим, что по ходу первого периода финская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела переломить ход противостояния благодаря трем шайбам, заброшенным менее чем за 7 минут второго игрового отрезка. Дублем в составе СКА отметился нападающий Илья Ковальчук. У "Йокерита" две шайбы себе в актив записал Томми Хухтала.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Ковальчук - 26 (бол., Гусев, Шипачев), 5:41 - 1:0. Ковальчук - 27 (Яковлев), 11:33 - 2:0. Йоэнсуу - 14 (Ниеми), 21:28 - 2:1. Лауридсен - 3 (Марьямяки, Талая), 22:35 - 2:2. Хухтала - 13 (Геноуэй, Виртанен), 28:07 - 2:3. Дадонов - 27 (бол., Хафизуллин), 34:09 - 3:3. Хухтала - 14 (Анттила, Виртанен), 46:51 - 3:4. Йормакка - 8 (Регин, Яакола), 50:10 - 3:5.

Вратари: Коскинен (58:06) - Запольски.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 26 (7+12+7) - 28 (8+11+9).

Судьи: Гусев, Франо.

19 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.