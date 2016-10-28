19:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА продлил контракты с Барабановым и Рыковым

0
0
0

СКА продлил контракты с нападающим Александром Барабановым и защитником Егором Рыковым. Новые соглашения с хоккеистами рассчитаны на срок до 30 апреля 2019 года.

22-летний Александр Барабанов – нападающий, воспитанник СКА. Находится в системе питерской команды с 2010 года. 19-летний Егор Рыков – защитник. В СКА прошел всю клубную систему подготовки. Серебряный призер МХЛ 2015 года. Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2016.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-prodlil-kontrakty-s-barabanovym-i-rykovym/

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ