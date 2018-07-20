10:36 | Хоккей — КХЛ

СКА поздравил Дацюка с юбилеем


СКА поздравил нападающего Павла Дацюка с днем рождения. Сегодня хоккеитсу исполнилось 40 лет. 

- Сегодня юбилей отмечает нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк! Павел Валерьевич – единственный в мире хоккеист, который выиграл и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. С днем рождения, капитан! - сообщается в официальном Твиттере петербургской команды.

Дацюк выступает в составе СКА с 2016 года. Он выигрывал Кубок Гагарина в составе этой команды. 

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