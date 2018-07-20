СКА поздравил Дацюка с юбилеем

СКА поздравил нападающего Павла Дацюка с днем рождения. Сегодня хоккеитсу исполнилось 40 лет.

- Сегодня юбилей отмечает нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк! Павел Валерьевич – единственный в мире хоккеист, который выиграл и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. С днем рождения, капитан! - сообщается в официальном Твиттере петербургской команды.

Сегодня юбилей отмечает нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк!

Павел Валерьевич – единственный в мире хоккеист, который выиграл и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли.

С днем рождения, капитан! pic.twitter.com/3uGJKP7deU – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 июля 2018 г.

Дацюк выступает в составе СКА с 2016 года. Он выигрывал Кубок Гагарина в составе этой команды.