СКА поздравил Дацюка с юбилеем

СКА поздравил нападающего Павла Дацюка с днем рождения. Сегодня хоккеитсу исполнилось 40 лет.
- Сегодня юбилей отмечает нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк! Павел Валерьевич – единственный в мире хоккеист, который выиграл и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. С днем рождения, капитан! - сообщается в официальном Твиттере петербургской команды.
Сегодня юбилей отмечает нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 июля 2018 г.
Павел Валерьевич – единственный в мире хоккеист, который выиграл и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли.
С днем рождения, капитан! pic.twitter.com/3uGJKP7deU
Дацюк выступает в составе СКА с 2016 года. Он выигрывал Кубок Гагарина в составе этой команды.
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