СКА победил "Сочи" и обошел ЦСКА на "Западе"

СКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Петербуржцы вышли на первое место в Западной конференции, обойдя ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Гусев - 5 (Дацюк, Херсли), 1:06 - 0:1. Старков - 2 (О`Делл), 17:34 - 1:1. Барабанов - 2 (Гусев, Зуб), 24:21 - 1:2. Бывальцев - 1 (Херсли), 28:32 - 1:3.

Вратари: Барулин (59:36) - Шестеркин.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 17 (4+5+8) - 21 (8+10+3).

Судьи: Одиньш, Щенев.

4 октября. Сочи. ДС "Большой".