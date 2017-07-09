СКА близок к подписанию нового контракта с Ковальчуком

Как стало известно "СЭ", СКА почти договорился с нападающим Ильей Ковальчуком об условия нового однолетнего контракта. Стороны близки к окончанию переговоров, и о сделке может быть объявлено в ближайшее время. (Игорь ЕРОНКО)

На этой неделе стало известно, что в сезоне-2017/18 34-летний россиянин будет выступать в КХЛ. По информации "СЭ", нападающий отложил свое возвращение в НХЛ из-за слишком высоких запросов "Нью-Джерси", владеющего на него правам в североамериканской лиге. ​

Дьявольская подножка. "Нью-Джерси" закрыл Ковальчуку дорогу в НХЛ