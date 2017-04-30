"Сибирь" продлила контракты с Шумаковым, Шалуновым и Окуловым

Официальный "Твиттер" КХЛ объявил, что "Сибирь" подписала контракты с главными звездами команды. Соглашения на три сезона подписали нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов.

Ранее сообщалось, что все три игрока могли перейти в ЦСКА или СКА. В минувшем сезоне Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. На счету Шумакова 37 (16+21) очков в 54 встречах. Окулов набрал 28 (17+11) очков в 59 играх "регулярки".