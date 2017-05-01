"Сибирь" получила 425 миллионов рублей за Шалунова, Шумакова и Окулова

Как стало известно "СЭ", суммарная компенсация за нападающих "Сибири" Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова, перешедших в ЦСКА, составила 425 миллионов рублей.
Клубы совершили обмен, по которому в обратном направлении проследует форвард Александр Шаров. Ранее сообщалось, что нападающие продлили контракты с клубом на 3 года.
Напомним, в прошлом сезоне Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. На счету Шумакова 37 (16+21) очков в 54 встречах. Окулов набрал 28 (17+11) очков в 59 играх "регулярки".
Vlаdimir
Если укрепляться сибирскими хоккеистами, то какова участь молодых ребят из "Красной Армии", выигравших МХЛ???? Зачем тренировать молодёжь если их не использовать в основе?
14:08