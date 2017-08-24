"Сибирь" победила рижское "Динамо"

"Сибирь" обыграла рижское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что для латвийского клуба это поражение стало вторым кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Левицкий и Александр Бергстрем. У "Динамо" отличился Дэнни Кристо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) – "Динамо" (Рига) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Левицкий – 1 (бол., Игнатович, Санников), 24:07 – 1:0. Кристо – 1 (Галиарди), 37:34 – 1:1. Бергстрем – 1 (Коньков, Верещагин), 58:51 – 2:1.

Вратари: Салак – Питерс (59:01).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 15 (3+6+6) – 34 (16+11+7).

Судьи: Бондарь, Ибатулин.

24 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".