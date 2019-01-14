Шестеркин, Кудако, Бурдасов и Коновалов - лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 18-й недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин (СКА), в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы (лучший результат недели).



Лучшим защитником признан Вадим Кудако ("Северсталь"), в трех матчах (в том числе двух гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший 3 (1+2) очка.



Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), в четырёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 8 (3+5) очков (лучший результат недели).



Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив"), в трёх матчах одержавший две победы (в том числе одну – на ноль). 20-летний вратарь ярославского клуба отразил 93,06% бросков при коэффициенте надежности 2,01.