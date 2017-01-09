Шайба Никулина принесла московскому "Динамо" победу над "Куньлунем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" в гостях обыграло "Куньлунь" со счетом 5:3. Победную шайбу забросил защитник Илья Никулин, а на последних секундах встречи нападающий Денис Кокарев забил в пустые ворота. Для команды Сергея Орешкина эта победа стала четвертой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Динамо" (Москва) – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Мянтюля – 10 (Юйэнь Зак), 5:48 – 1:0. Горовиков – 3 (Кокарев), 7:35 – 1:1. Бакош – 8 (Флери, Перетягин), 33:38 – 2:1. Федоров – 8, 34:07 – 2:2. Брюквин – 4, 42:17 – 2:3. Бакош – 9 (Марцинко), 55:12 – 3:3. Никулин – 6 (мен., Горовиков), 58:19 – 3:4. Кокарев – 7 (п.в., Горовиков, Робинсон), 59:30 – 3:5.

Вратари: Кархунен (58:58 – 59:00, 59:20 – 59:30) – Еременко (58:14 – 58:19).

Штраф: 0 – 4.

Броски: 21 (8+5+8) – 20 (7+7+6).

Судьи: Бондарь, Гусев.

9 января. Пекин. LeSports Center.