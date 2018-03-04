Сэйв Беспалова возглавил топ-10 спасений "регулярки" КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших сэйвов по итогам регулярного чемпионата лиги. Первое место в списке заняло спасение вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во встрече с "Нефтехимиком" (3:2).

Вторым признано спасение вратаря "Авангарда" Доминика Фурха во встрече с "Салаватом Юлаевым" (3:1). Тройку лучших замкнул еще один сэйв Беспалова. "Бронзу" голкипер красно-белых получил за эпизод в матче против "Слована" (8:2).