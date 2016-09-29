"Северсталь" одержала четвертую победу подряд, обыграв "Адмирал"

Череповецкая "Северсталь" на своем льду нанесла поражение "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1. Череповецкая команда одержала четвертую победу подряд. "Адмирал" же проиграл в третий раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кагарлицкий - 6 (Полак, Чернов), 12:21 - 1:0. Мамин - 1 (Александров), 21:55 - 1:1. Полак - 1 (Кагарлицкий, Чернов), 29:02 - 2:1.

Вратари: Коварж - Серебряков (59:53).

Штраф: 22 - 8.

Броски: 23 (13+9+1) - 21 (6+8+7).

Судьи: Гамалей, Гусев.

29 сентября. Череповец. Ледовый дворец.