"Северсталь" нанесла "Салавату Юлаеву" седьмое поражение подряд

"Северсталь" обыграла "Салават Юлаев" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Максим Трунев, Павел Чернов, а в овертайме отличился Войтех Полак. У уфимцев по голу забили Линус Умарк и Дмитрий Макаров.

Это поражение стало уже седьмым кряду для "Салавата", клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" идет на 12-й строчке "Запада".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Умарк – 14 (бол., Леписто, Логинов), 5:59 – 0:1. Трунев – 16 (бол., Ежов), 31:14 – 1:1. Чернов – 12 (бол., Мазур, Кагарлицкий), 36:53 – 2:1. Дм. Макаров – 3 (бол., Куляш, Паршин), 43:13 – 2:2. Полак – 9 (Вовченко), 64:24 – 3:2.

Вратари: Коварж – Гаврилов.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 37 (7+15+9+6) – 36 (11+8+16+1).

Судьи: Ансонс, Конц.