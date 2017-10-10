Сергей Зубов: "Хоккеисты "Сочи" выстрелили себе в ногу"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Слована" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нужно было реализовывать свои моменты. По мнению наставника, такие ошибки непозволительны.

- С победой соперника, - приводит официальный сайт сочинской команды слова Зубова. - Начали неплохо, были моменты, надо было забивать. Потом допустили ряд ошибок, позволили сопернику перехватить инициативу и во втором периоде опять просто взяли и выстрелили себе в ногу. Других слов нет. Такие ошибки непозволительны нашим ведущим игрокам. Это нужно исправлять.

-Где было труднее: в НХЛ на льду или в КХЛ на тренерском мостике?

- И там, и там тяжело.