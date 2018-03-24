Сергей Терещенко – о силовом приеме на Зарипове: "Никакого злого умысла не было"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Сергей Терещенко после поражения от "Ак Барса" (1:3) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции заявил, что не хотел наносить травму форварду казанцев Данису Зарипову.

– Как столкнулись с Зариповым?

– С моей стороны никакого злого умысла и в помине не было. Просто машинально получилось, сыграл в тело.

– Видели ли, что это именно Зарипов?

– Нет, просто видел, что это игрок "Ак Барса". Он неудачно упал, головой ударился об лед. Желаю Данису скорейшего выздоровления. Ни в коем случае не хотел нанести травму.

Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед