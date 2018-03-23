Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед

Во втором периоде пятого матча полуфинальной серии "Ак Барс" – "Металлург" нападающий казанцев Данис Зарипов попал под мощнейший силовой прием. В борьбе с защитником гостей Денисом Денисовым его подкараулил Сергей Терещенко и опрокинул на лед.
В падении Зарипов сильно ударился затылком, после чего поднялся со льду только при помощи врачей. Форвард не продолжил встречу по решению медицинского штаба.
Напомним, что после второго периода "Ак Барс" ведет со счетом 3:1.
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astahovpave
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21:37
nailsh78
Logva - ты б тоже не заиграл - тебе еще до выхода на лед свои ж в раздевалке придушили б )
21:20
Logva
Терещенко красава!!!вот поэтому ни Зарипов,ни Мозякин ни когда бы не заиграли в нхл,максимум два матча там и вот так лежали бы,долго!!!
21:17
Морозов95
Судья тридвараз!!!
21:04