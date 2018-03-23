Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед

Во втором периоде пятого матча полуфинальной серии "Ак Барс" – "Металлург" нападающий казанцев Данис Зарипов попал под мощнейший силовой прием. В борьбе с защитником гостей Денисом Денисовым его подкараулил Сергей Терещенко и опрокинул на лед.

В падении Зарипов сильно ударился затылком, после чего поднялся со льду только при помощи врачей. Форвард не продолжил встречу по решению медицинского штаба.

Напомним, что после второго периода "Ак Барс" ведет со счетом 3:1.