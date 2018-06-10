Сергей Шнуров: "Испытываю теплые чувства к "Авангарду"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что симпатизирует "Авангарду". Об этом он рассказал на концерте в Омске, где к нему на сцену вышел нападающий "Авангарда" Илья Михеев, подарив свитер омской команды с 55-м номером.

– Конечно, я болею за СКА, потому что из Санкт-Петербурга, – отметил Шнуров. – Но у меня теплые чувства к вашему "Авангарду". Сегодня на нашем концерте есть игрок из вашей команды. Вы все его хорошо знаете.