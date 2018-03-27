Сергей Широков: "Хотим пройти в финал Кубка Гагарина и повторить успех того года"

Форвард СКА Сергей Широков рассказал о том, что в финальной серии Западной конференции с ЦСКА зрителей будет ждать агрессивный хоккей с большим количеством единоборств. Он рассчитывает на повторение прошлогоднего триумфа.

– Вы воспитанник ЦСКА, насколько принципиальна будет для вас эта серия?

– Важно, что это полуфинал Кубка Гагарина. Мы хотим пройти в финал и повторить успех того года. Будет непросто, но мы готовимся.

– Главное – работа над большинством?

– Это один из ключевых компонентов – большинство и меньшинство. Если ты реализуешь его, получаешь большое преимущество в игре.

– СКА чуть больше отдыхал, насколько вам будет легче?

– Достаточно времени было на отдых и у нас, и у ЦСКА. Так что будет тяжелая интересная серия.

– Будет агрессивный хоккей с большим количеством борьбы, как сказал Витолиньш?

– Конечно, в плей-офф никто не хочет проигрывать. Будет много единоборств и агрессивная борьба.

– Сорокин играет очень хорошо, как ему забивать?

– Надеюсь, что найдем к нему ключ.

– Первая игра домашняя – это плюс?

– Если серия затянется, то решающая игра пройдет дома. Но так далеко мы не заглядываем. (Игорь НОВИКОВ)