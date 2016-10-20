20:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Игроки "Динамо" не выполнили тактическое задание"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Автомобилиста" по буллитам (2:3) заявил, что его подопечные допустили слишком много ошибок и не выполнили план на игру.

– Поздравляю "Автомобилист" с победой. Сумбурная игра, много ошибок допустили, не выполнили тактическое задание. Все, - сказал Орешкин. 

– Недонастрой на соперника сегодня был со стороны ваших подопечных?

– Нет. (Алексей МАКСИМОВ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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KirShev

Это уже беспредел какой-то! Люди не понимают, что делать на льду. Такого Динамо не было даже в прошлом году. А верилось, что молодёжь заматереет и в этом году будет весело. А сейчас не весело, а просто обхохочешься. После каждого матча Орешкин говорит: надо работать! Может быть он что-то перепутал и думает, что он начальник цеха на заводе. Господин Орешкин, очнитесь!!!! Это - хоккей! Середина сезона! Вы - тренер! Надо играть!!!!!!

22:17

mkv

а он был? этот тактический план? когда этот недотренер говорит после поражений, что к игрокам претензий нет, то значит они выполнили тренерский план?! может пора уже этого тренеришку за шкирку выкинуть обратно в ту канаву откуда его подобрали?

21:47

saiga

Команда "Динамо" играло с командой "Автомобилист" , тактическое задание игроки не выполнили на матч с "Сибирью"? Что-то новенькое во всемирной истории хоккея! Или просто очередная (залипуха) от дилетантского оператора псевдо-спортивного сайта?

20:46

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