Сергей Орешкин: "Игроки "Динамо" не выполнили тактическое задание"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Автомобилиста" по буллитам (2:3) заявил, что его подопечные допустили слишком много ошибок и не выполнили план на игру.
– Поздравляю "Автомобилист" с победой. Сумбурная игра, много ошибок допустили, не выполнили тактическое задание. Все, - сказал Орешкин.
– Недонастрой на соперника сегодня был со стороны ваших подопечных?
– Нет. (Алексей МАКСИМОВ)
KirShev
Это уже беспредел какой-то! Люди не понимают, что делать на льду. Такого Динамо не было даже в прошлом году. А верилось, что молодёжь заматереет и в этом году будет весело. А сейчас не весело, а просто обхохочешься. После каждого матча Орешкин говорит: надо работать! Может быть он что-то перепутал и думает, что он начальник цеха на заводе. Господин Орешкин, очнитесь!!!! Это - хоккей! Середина сезона! Вы - тренер! Надо играть!!!!!!
22:17
mkv
а он был? этот тактический план? когда этот недотренер говорит после поражений, что к игрокам претензий нет, то значит они выполнили тренерский план?! может пора уже этого тренеришку за шкирку выкинуть обратно в ту канаву откуда его подобрали?
21:47
saiga
Команда "Динамо" играло с командой "Автомобилист" , тактическое задание игроки не выполнили на матч с "Сибирью"? Что-то новенькое во всемирной истории хоккея! Или просто очередная (залипуха) от дилетантского оператора псевдо-спортивного сайта?
20:46