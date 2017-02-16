Сергей Орешкин: "Динамо" не могло наладить игру в зоне "Адмирала"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Адмиралом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что по матчу у него много вопросов к своим хоккеистам. По словам Орешкина, команда не могла наладить игру в зоне соперника.

– Игра была почти как кубковая, – подчеркнул Орешкин. – У нас было много сумбура и потерь в средней зоне. Не могли наладить игру в зоне соперника. В своей зоне нормально взаимодействовали, но впереди очень мало лезли на ворота. В третьем периоде начали прибавлять, но не могли найти хоккеиста, который сыграет на добивании перед воротами. В конце реализовали важный момент.

– "Динамо" решило задачу и начнет плей-офф дома. Это не расслабит команду?

– По сегодняшней игре у меня много вопросов. В средней зоне и атаке были ошибки. Следующий матч важен всегда в плане подготовки к плей-офф и концентрации.

– В следующем матче играть будете оптимальным составом?

– Можем кого-то еще пробовать, но, в целом, да.

– Довольны ли игрой Максима Карпова в центре?

– Абсолютно, он выполнил работу в полном объеме. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)