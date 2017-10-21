Сергей Калинин: "Йокерит" в матче против СКА ничего особенного не показал"

Нападающий СКА Сергей Калинин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (4:3 ОТ) признался, что армейцам было приятно прервать 15-матчевую победную серию "джокеров". Отметим, что форвард сегодня записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Хороший матч – начал Калинин. – Мы сами себе забили голы, а "Йокерит" ничего особенного не сделал. Здорово, что вытащили, провели хороший третий период, да и вся игра неплохо складывалась. Нужно будет разобрать ошибки и готовиться к следующей игре.

– Когда выходили на большинство перед своим голом, было какое-то предчувствие?

– Всегда выходишь на лед с желанием забить гол. Мы впервые вышли в таком сочетании и сыграли хорошо. Ковальчук отдал идеальный пас, мне оставалось только не промахнуться.

– Приятно прервать победную серию "Йокерита"?

– Даже не думал об этом. Но приятно (улыбается).

– Финны в порядке?

– Хорошо играют, здорово двигаются. Это быстрая команда. У них мало брака в передачах, но в этом матче они не так много создали. Только воспользовались нашими ошибками.

– Сейчас уже все мысли о ЦСКА?

– Завтра хорошо потренируемся и полетим в Москву. Впереди важный матч.

– "Йокерит" хорошо играет в большинстве и меньшинстве, но СКА дважды разыграл лишнего и ни разу не пропустил в неравных составах. Разбирали их?

– Готовились, разбирали их игру в зоне атаки. Ничего удивительного в этом нет.

– Как удалось остановить Толванена?

– Мы просто действовали по своей тактике. Не так уж важно, кто на какой точке у них стоит. У нас есть своя игра в меньшинстве и мы ее придерживались. (Сергей ЯРЕМЕНКО)