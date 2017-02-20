Сергей Федоров: "Все иностранные команды играют очень слаженно"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что ему неважно, как долго продлится первый раунд плей-офф КХЛ, в котором армейцы встретятся с "Йокеритом". Он высоко оценил класс соперника.

– Какие у вас ожидания от первого раунда плей-офф, тем более, что в регулярке вы дважды уступили финскому клубу?

– Мы об этом много не думаем, потому что понимаем, что первый раунд всегда насыщен какими-то интересными деталями. Готовимся в штатном режиме. Ребята провели хорошую подготовку, когда был двухнедельный перерыв. Затем неплохо сыграли все три матча. Есть понимание, кто с кем будет играть, поэтому не нужно думать о том, что было в регулярке. Все серьезно настроены на работу, чтобы хорошо выполнить свою роль в команде.

– Насколько важно, чтобы ЦСКА завершил серию с "Йокеритом" с минимальным количеством матчей?

– Это не важно. Мы уважаем своего соперника, готовимся серьезно к играм, сколько бы их ни было. Плей-офф – это сложный, серьезный турнир, и цена ошибки здесь возрастает по сравнению с регуляркой. Мы не будем грузиться и думать, за сколько матчей одолеем "Йокерит".

– ЦСКА впервые столкнулся с таким сложным соперником в первом раунде плей-офф?

– Я думаю, нет. У нас и до этого были серьезные оппоненты по первому раунду. Был "Слован", "Сочи", до этого был "Лев", которого сейчас уже нет, но, тем не менее, все иностранные команды играют очень слаженно. Они хорошо обучены. Поэтому во всех компонентах первый раунд сложен как для сильной команды, так и для не очень сильной. Если взять СКА и "Витязь", я думаю, подольский клуб – это серьезный соперник.

– Считаете "Йокерит" сильнее "Витязя"?

– Я вообще не считаю, что есть слабые команды, которые попали в плей-офф. Поэтому мы ответственно готовимся к каждой встрече. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)