Сергей Федоров: "Ничушкин решил "перезагрузить" карьеру"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что неправильно осуждать нападающего Валерия Ничушкина за желание "перезагрузить" карьеру, тем более, что в армейской команде умеют работать с молодежью. Вчера ЦСКА объявил о подписании с хоккеистом контракта на два года. За три сезона в "Далласе" он провел с учетом плей-офф 182 матча, отметившись 67 очками (24 шайбы и 43 результативные передачи).

– Не согласен с экспертами, которые осуждают Валерия за его решимость "перезагрузить" карьеру в ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – Никто лучше самого хоккеиста не чувствует, что пришла пора сделать крутой поворот в своей карьере. Саша Радулов не побоялся выбрать этот путь и, как мы видим, по-прежнему востребован за океаном. Ваня Телегин четыре года мучился по разным лигам Северной Америки, у нас его тоже сумели "перезагрузить". Сейчас Иван защищает честь флага на Кубке мира – это ли не уровень? Странно, что еще кому-то непонятно, что в ЦСКА умеют работать с молодежью, как нигде.

Себя хвалить не принято, но ЦСКА не только лидер российского хоккея, но и элитный клуб по работе с молодежью, с выстроенной системой по выводу игроков на новый уровень. Разве не благодаря работе в системе ЦСКА уехали в НХЛ Никита Зайцев и Роман Любимов? В текущем сезоне уже дебютировали 18-летний Чмыхов, 19-летние Каштанов, Данила Квартальнов и Карнаухов. Последний, кстати, тоже приехал к нам из-за океана. И с этой молодежью мы стараемся добиваться достойного результата.

Посмотрите, скольким молодым дали шанс в армейской команде за последние пару сезонов. Илья Сорокин, Максим Мамин, Коля Прохоркин, Сергей Андронов, Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич, Светлаков, Михаил Науменков, Артем Блажиевский, Андрей Кузьменко, Семен Кошелев, Кирилл Воробьев, Никита Квартальнов, Игорь Мясищев – пальцев двух рук не хватит, чтобы перечислить всех.