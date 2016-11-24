Сергей Бердников: "Кузня" показала все, на что способна"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (0:2) отметил, что команда в этой встрече показала все, на что способна на данный момент. "Кузня" потерпела седьмое поражение подряд.

- Настраивать игроков на "Ак Барс" не нужно, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Бердникова. - Сегодня вышли и показали то, на что способны на данный момент. Ошибка в обороне привела к первому голу. Варнаков показал то, как нагло надо лезть на ворота, когда шайба туда не идет.

Акишин? Это была его первая игра. Не без ошибок. Посмотрим. Нам проверять некогда. Человек только приехал и сразу играет. На тренировках времени нет. Впечатление неплохое.