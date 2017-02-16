Сергей Бердников: "Кузня" показала, что не выключилась из чемпионата"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после победы над "Барысом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные показали характер и не стали "командой для битья". "Барыс" уже обеспечил себе попадание в плей-офф Кубка Гагарина и в первом раунде встретится с "Трактором". "Кузня" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Хороший, боевой матч, – цитирует сайт "Барыса" Бердникова. – Убрали чемоданное настроение, то есть после 2:7 от "Автомобилиста", где нам удалось испытать горечь поражений, хотя после первого периода была ничья. Смогли настроиться на "Барыс", знали, что команда выполнила задачу, поэтому желаем им как можно выше подняться в плей-офф. За исключением игровой дисциплины, на сегодняшний день команда проявила боевой характер и показала, что не выключилась из чемпионата. Не стала командой для битья, которая может пропускать семь-восемь шайб.