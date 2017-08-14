Щербина и Васильев стали игроками "Северстали"

"Северсталь" объявила о продлении контрактов с нападающим Александром Щербиной и защитником Валерием Васильевым. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на один сезон.

В прошлом сезоне 29-летний Щербина выступал за "Сочи" и отдал одну голевую передачу в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 23-летнего Васильева 21 матч за "Автомобилист" и ни одного результативного действия.