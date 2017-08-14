Щербина и Васильев стали игроками "Северстали"

"Северсталь" объявила о продлении контрактов с нападающим Александром Щербиной и защитником Валерием Васильевым. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на один сезон.
В прошлом сезоне 29-летний Щербина выступал за "Сочи" и отдал одну голевую передачу в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 23-летнего Васильева 21 матч за "Автомобилист" и ни одного результативного действия.
Нападающий Александр Щербина и защитник Валерий Васильев заключили соглашение с ХК "Северсталь", рассчитанное на один год. pic.twitter.com/yaJJoMADwV– severstalclub (@severstalclub) 14 августа 2017 г.
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