"Салават Юлаев" проведет первый домашний матч сезона с "Торпедо", "Магнитка" - со "Слованом"

Первый домашний матч сезона-2018/2019 в КХЛ "Салават Юлаев" проведет с "Торпедо", сообщает официальный твиттер клуба. Игра состоится 12 сентября.
12 сентября начинаем домашнюю серию нового сезона @khl матчем против "Торпедо"🔥 А полный календарь КХЛ 2018/2019 будет представлен завтра в 12:00 (по московскому времени)🏒#HCSalavat #хоккейнаястолица #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа #Ufa #KHL #КХЛ #живихоккеем pic.twitter.com/fNeMLSKZ2e– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 4 июля 2018 г.
Кроме того, стало известно, что "Металлург" начнет сезон домашним матчем со "Слованом" 2 сентября, а "Автомобилист" - с рижским "Динамо" в тот же день.
Друзья! "Металлург" начинает сезон дома – 2 сентября к нам приедет "Слован"!– HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 4 июля 2018 г.
Полный календарь будет представлен КХЛ 5 июля, а продажи наших сезонных абонементов стартуют 16 июля! pic.twitter.com/3Rr7utmFI9
🚨Сезон 18/19 "Автомобилист" начнёт в родном Екатеринбурге!– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 4 июля 2018 г.
Первый домашний матч нашей команды пройдет 2 сентября
⚡Наш соперник – "Динамо" Рига
😉А уже завтра, 5 июля, состоится презентация полного календаря на новый сезон! Так что немного интриги сохраняется...#ЖдёмКалендарь pic.twitter.com/dwSj1InScq
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Металлург Мг (хоккей)
- Динамо Рига
- Автомобилист Екатеринбург
- Торпедо НН
- Слован Бр (хоккей)