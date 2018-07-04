10:31 | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" проведет первый домашний матч сезона с "Торпедо", "Магнитка" - со "Слованом"


Первый домашний матч сезона-2018/2019 в КХЛ "Салават Юлаев" проведет с "Торпедо", сообщает официальный твиттер клуба. Игра состоится 12 сентября.

Кроме того, стало известно, что "Металлург" начнет сезон домашним матчем со "Слованом"  2 сентября, а "Автомобилист" - с рижским "Динамо" в тот же день.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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