"Салават Юлаев" подписал контракт с защитником из WHL

"Салават Юлаев" подписал контракт с защитником Марком Рубинчиком, сообщает пресс-служба КХЛ. Двустороннее соглашение между уфимцами и 19-летним игроком воспитанником школы московского "Динамо" рассчитано на два года.

В сезоне-2017/18 Рубинчик выступал за "Саскатун" в WHL, приняв участие в 67 матчах и набрав 23 (4+19) очка при показателе полезности "-13" и 77 минутах штрафного времени.