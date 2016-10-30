"Салават" разгромил "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" на своем льду нанес крупное поражение "Сибири" – 6:0. Дубль оформил Захар Арзамасцев, по шайбе забросили Игорь Макаров, Дмитрий Черных, Линус Умарк и Антон Лазарев.

Для "Сибири" поражение стало четвертым подряд. Команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Салават" поднялся на четвертую строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Голы: Арзамасцев - 3 (Капризов, Д. Бодров), 4:28 - 1:0. Макаров - 6 (Лисин), 12:48 - 2:0. Черных - 1 (Хрипунов), 26:08 - 3:0. Умарк - 6 (Леписто), 35:19 - 4:0. Арзамасцев - 4 (Д. Бодров, Майоров), 35:42 - 5:0. Лазарев - 2 (Коротков, Майоров), 44:48 - 6:0.

Вратари: Сведберг - Красиков (Тэйлор, 35:42).

Штраф: 72 - 8.

Броски: 44 (15+20+9) - 27 (9+9+9).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

30 октября. Уфа. "Уфа Арена".