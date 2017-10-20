"Салават" переиграл "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" дома обыграл "Автомобилист" со счетом 5:3. Отметим, что защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин и нападающий уфимцев Линус Умарк получили дисциплинарный штраф до конца игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Хартикайнен - 7 (Логинов, Умарк), 7:00 - 1:0. Куляш - 3, 14:38 - 1:1. Кемппайнен - 8 (Умарк), 20:08 - 2:1. Куляш - 4 (бол.), 25:39 - 2:2. Коротков - 4 (Гареев, Панин), 39:47 - 3:2. Чесалин - 7 (Егоршев, Симаков), 53:45 - 3:3. Макаров - 5 (Ларсен), 59:01 - 4:3. Кемппайнен - 9 (п.в.), 59:32 - 5:3.

Вратари: Скривенс - Коварж (59:16 - 59:32).

Штраф: 56 - 22.Броски: 32 (12+10+10) - 41 (10+11+20).

Судьи: Оленин, Раводин.

20 октября. Уфа. "Уфа Арена".

Турнирная таблица - здесь