"Салават" одержал волевую победу над "Витязем", Ткачев забил первый гол за клуб

"Салават Юлаев" на своем льду обыграл "Витязь" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что по ходу встречи уфимцы проигрывали 0:1. Подольский клуб потерпел второе поражение кряду, "Салават" продолжает идти на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей свою первую шайбу за клуб забросил нападающий Владимир Ткачев, также отличились Теему Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Логинов. У "Витязя" в меньшинстве отличился Артем Швец-Роговой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" – "Витязь" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Швец-Роговой - 7 (мен., Выглазов), 1:58 - 0:1. Ткачев - 15 (Бурдасов), 16:56 - 1:1. Хартикайнен - 18 (Панин, Ларсен), 27:24 - 2:1. Умарк - 13 (бол., Бурдасов), 39:33 - 3:1. Логинов - 4 (бол., Ткачев, Зубов), 58:11 - 4:1.

Вратари: Налимов - Самонов.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (16+8+7) - 30 (11+8+11).

Судьи: Ибатулин, Лаврентьев.

17 января. Уфа. "Уфа Арена".